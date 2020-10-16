Эксперт оценил угрозу российскому побережью из-за слива в океан воды с АЭС «Фукусима»

Если японцы будут сливать радиоактивную воду в районе АЭС, то согласно структуре течений, это может отразиться на рыболовных зонах, в том числе, где рыбу ловят и российские рыбаки, заявил первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, комментируя сообщение о том, что Япония намерена слить в море радиоактивную воду с «Фукусимы».

СМИ сообщают, что Японское правительство намерено слить в океан более 1 млн тонн радиоактивной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», которая была разрушена в результате атомной аварии в 2011 году. Уточняется, что перед сливом жидкость будет тщательно отфильтрована.

«Если это та вода, которая скопилась в радиоактивной зоне, то она может носить повышенную радиоактивность. К сожалению, сказать, насколько она заражена, мы пока не можем, с этим надо разбираться. Конечно, мы бы хотели провести международный мониторинг того, что они там делают, потому что авария уже давно несет международный характер», – говорит Расулмухамедов.

Если японцы будут сливать радиоактивную воду в районе АЭС, продолжает эксперт, то согласно структуре течений, это может отразиться на рыболовных зонах, в том числе, где рыбу ловят и российские рыбаки.

Он рассказывает, что сама вода может быть радиоактивной очень короткое время. Поэтому то, что собираются сливать японцы, это жидкость, накопившаяся в зараженных емкостях, где радиоактивны стенки, либо какие-то элементы. Поэтому «отфильтровать» – это сделать так, чтобы вместе с водой в море не попали радиоактивные элементы или вещества.

«Но здесь есть два нюанса. Первый – каким образом будет проводиться фильтрование, очистка воды. Второй – где именно все-таки будет слив, потому что даже очень чистой водой можно смыть радиоактивные зараженные элементы в океан», – рассказывает Расулмухамедов.

Собеседник добавил, что очень важно, чтобы подобного рода операции проводились исключительно под международным контролем.

Напомним, в начале октября на Камчатке заметили массовый выброс мертвых животных на Халактырский пляж. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что рассматриваются три возможные причины произошедшего: из-за деятельности человека – антропогенное воздействие, из-за природных явлений – выброс водорослей на береговую зону или сейсмическая активность. В связи с этим возникает вопрос: не усугубит ли слив японцами радиоактивной воды ситуацию.

«Основные течения там идут сверху вниз. То есть от Камчатки вдоль Сахалина, Курильских островов и Японии. Вероятность того, что что-то поднимется – не очень большая, но в том числе по этим направлениям, например, идет миграция рыб. Соответственно, если рыбы что-то подхватят, то они это притащат в район Камчатки», – резюмировал Расулмухамедов.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Ее признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.