Дегтярев посетил Хабаровский судостроительный завод

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15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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Как Москва готовилась к немецкой оккупации

Тимур Шерзад, журналист
15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Подробности...
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Как появилось «новое мышление» Горбачева

Наталия Курчатова, литератор
«Чем больше я думаю над происходящим сейчас в мире, тем больше убеждаюсь, что перестройка ему нужна не меньше, чем самому Советскому Союзу» – произнес лауреат на своей нобелевской лекции. Бинго, Михаил Сергеевич! Наконец-то вы начали что-то понимать. Жаль только – поздно. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Дегтярев посетил Хабаровский судостроительный завод

    15 октября 2020, 18:54

    Врио главы Хабаровского края посетил Хабаровский судостроительный завод, где обсудил с руководством предприятия стратегию выхода компании на новый уровень, а также развитие речных перевозок в крае.

    В процессе экскурсии по заводским цехам и. о. директора Игорь Фомин представил вниманию врио губернатора программу развития предприятия, которая предполагает модернизацию производства, сообщает «Восток Медиа».

    В частности, у инвесторов есть интерес к строительству судов из композитных материалов. Кроме того, в настоящее время руководство завода прорабатывает с нижегородским конструкторским бюро «Ситех» проект размещения на базе предприятия Центра скоростного судостроения.

    После осмотра мощностей предприятия Михаил Дегтярев провел совещание по развитию речных перевозок в Хабаровском крае. Хабаровский судостроительный завод является ключевым производственным звеном в реализации этой задачи, однако на сегодняшний день на предприятии сложилась непростая ситуация с выполнением государственного заказа, причиной которой стало в том числе и отсутствие должного контроля со стороны предыдущего руководства края. Остаются недостроенными два пассажирских судна проекта А45-2, которые предназначены как раз для осуществления перевозок по речным маршрутам. Ошибки в проекте привели к остановке работ, а также значительному увеличению сметы. В итоге средства регионального бюджета были израсходованы, но заказанных судов край так и не получил.

    Михаил Дегтярев обозначил свою позицию относительно данной проблемы – подобных ситуаций в регионе быть не должно, поэтому, как он неоднократно заявлял ранее, он будет избавляться от равнодушных и некомпетентных чиновников в своей команде.

    «История с судами этого проекта требует определенных кадровых выводов. Это, конечно, безобразие», – сказал врио губернатора.

    Несмотря на возникшие проблемы, суда все-таки будут достроены, заявил руководитель региона. Для этого планируется использовать лизинговые схемы, что позволит с одной стороны профинансировать завершение строительства, а с другой – избежать излишней нагрузки на региональный бюджет.

    «Мы их в любом случае будем достраивать, чтобы в конечном итоге они долгие годы служили людям. Но к новым заказам необходимо относиться более скрупулёзно, тщательнее просчитывать экономическую составляющую», – отметил Михаил Дегтярев.

    Строительство пассажирского судна на воздушной подушке, наоборот, близится к завершению. Это судно также можно использовать в речном пассажирском сообщении.

    Система речных перевозок в крае сегодня нуждается не только в обновлении флота, но и в оптимизации системы его эксплуатации. С этой целью планируется создать краевого оператора речных перевозок.

    «Развитие речных перевозок – наш безусловный приоритет. В существующих климатических и географических условиях транспортную доступность необходимо повышать в интересах людей. В ходе рабочих поездок по краю я лично в этом убедился. Будем расширять маршрутную сеть и обновлять флот. Для этого необходимо максимально использовать возможности Хабаровского судостроительного завода. Предприятие будем поддерживать», – подчеркнул Михаил Дегтярев.


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