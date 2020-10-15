Дегтярев посетил Хабаровский судостроительный завод

Врио главы Хабаровского края посетил Хабаровский судостроительный завод, где обсудил с руководством предприятия стратегию выхода компании на новый уровень, а также развитие речных перевозок в крае.

В процессе экскурсии по заводским цехам и. о. директора Игорь Фомин представил вниманию врио губернатора программу развития предприятия, которая предполагает модернизацию производства, сообщает «Восток Медиа».

В частности, у инвесторов есть интерес к строительству судов из композитных материалов. Кроме того, в настоящее время руководство завода прорабатывает с нижегородским конструкторским бюро «Ситех» проект размещения на базе предприятия Центра скоростного судостроения.

После осмотра мощностей предприятия Михаил Дегтярев провел совещание по развитию речных перевозок в Хабаровском крае. Хабаровский судостроительный завод является ключевым производственным звеном в реализации этой задачи, однако на сегодняшний день на предприятии сложилась непростая ситуация с выполнением государственного заказа, причиной которой стало в том числе и отсутствие должного контроля со стороны предыдущего руководства края. Остаются недостроенными два пассажирских судна проекта А45-2, которые предназначены как раз для осуществления перевозок по речным маршрутам. Ошибки в проекте привели к остановке работ, а также значительному увеличению сметы. В итоге средства регионального бюджета были израсходованы, но заказанных судов край так и не получил.

Михаил Дегтярев обозначил свою позицию относительно данной проблемы – подобных ситуаций в регионе быть не должно, поэтому, как он неоднократно заявлял ранее, он будет избавляться от равнодушных и некомпетентных чиновников в своей команде.

«История с судами этого проекта требует определенных кадровых выводов. Это, конечно, безобразие», – сказал врио губернатора.

Несмотря на возникшие проблемы, суда все-таки будут достроены, заявил руководитель региона. Для этого планируется использовать лизинговые схемы, что позволит с одной стороны профинансировать завершение строительства, а с другой – избежать излишней нагрузки на региональный бюджет.

«Мы их в любом случае будем достраивать, чтобы в конечном итоге они долгие годы служили людям. Но к новым заказам необходимо относиться более скрупулёзно, тщательнее просчитывать экономическую составляющую», – отметил Михаил Дегтярев.

Строительство пассажирского судна на воздушной подушке, наоборот, близится к завершению. Это судно также можно использовать в речном пассажирском сообщении.

Система речных перевозок в крае сегодня нуждается не только в обновлении флота, но и в оптимизации системы его эксплуатации. С этой целью планируется создать краевого оператора речных перевозок.

«Развитие речных перевозок – наш безусловный приоритет. В существующих климатических и географических условиях транспортную доступность необходимо повышать в интересах людей. В ходе рабочих поездок по краю я лично в этом убедился. Будем расширять маршрутную сеть и обновлять флот. Для этого необходимо максимально использовать возможности Хабаровского судостроительного завода. Предприятие будем поддерживать», – подчеркнул Михаил Дегтярев.