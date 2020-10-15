Из Невы выловили пакет с человеческими останками

Из Невы в Петербурге достали пакеты с частями тела, к месту обнаружения останков выехала следственно-оперативная группа, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Останки обнаружили в районе дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны, пишет «Фонтанка» со ссылкой на сообщение собеседника.

Отмечается, что останки могут принадлежать рабочему петербургского завода, от которых ранее избавлялся подозреваемый в его убийстве коллега. Напомним, часть его останков несколькими днями ранее нашел рыбак, который также достал из реки мешок.

Самого подозреваемого задержали 12 октября. По версии следователей, у рабочих цеха начался конфликт, в результате которого один ударил другого ножом в шею. После этого подозреваемый расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил останки в реку, которая течет недалеко от завода.