Эксперт назвал причины отказа России от консультаций по малайзийскому «Боингу»

«Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по делу малайзийского Boeing, потому что изначально была поставлена вне расследования крушения лайнера», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщение МИД о выходе России из режима трехсторонних консультаций по расследованию авиакатастрофы.

«Все это было формальностью на самом деле. Россия на протяжении длительного времени пыталась поучаствовать в работе международной следственной группы, куда вроде бы была приглашена. Тем не менее России было отказано в предоставлении хоть какой-либо информации по поводу следствия», – считает политолог Владимир Корнилов.

В четверг в МИД России сообщили о решении Москвы прекратить участие в трехсторонних консультациях по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в воздушном пространстве Украины в 2014 году. В ведомстве уточнили, что российская сторона и дальше готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. В ответ глава МИД Нидерландов Стеф Блок выразил «глубокое сожаление» по поводу решения России.

Россию сразу поставили вне расследования, отметил Корнилов. «При этом все время чего-то требовали от России, как в деле со Скрипалями или в деле с Навальным. То есть «мы вам ничего не предоставляем, но вы обязаны отвечать нам». В конечном итоге подобная ситуация должна была быть прекращена. Это первое, но не последнее последствие слов Сергея Лаврова о том, что у нас есть чувство собственного достоинства и если Европа не собирается общаться с нами на равных, то, значит, общения не будет какое-то время вообще», – пояснил собеседник.

По мнению Корнилова, никаких последствий после выхода России из консультаций по MH17 ожидать не следует. «Суд будет идти точно так же, как он шел до этого. Это, по сути дела, судебный фарс с четырьмя обвиняемыми непонятно в чем. Видимо, по мере развития этого сценария будут пытаться привлечь к разряду обвиняемых и само российское государство. Как мы знаем, к этому процессу еще добавился иск Нидерландов в Европейский суд по правам человека, что тоже выглядит странно. То есть будет целый ряд процессов, которые, подчеркну, были бы в любом случае, вне зависимости от того, присутствовала бы формально Россия в какой-то группе или нет», – полагает политолог.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Все 298 человек, которые находись на борту, погибли. Украина обвинила в уничтожении самолета ополченцев Донбасса. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из принадлежащего России зенитного ракетного комплекса «Бук». Но российский производитель «Бука» «Алмаз–Антей» провел три эксперимента и установил, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, которая находилась под контролем украинской армии.