В ЦОДД объяснили модернизацию камер для фиксации нарушений самоизоляции

Модернизация передвижных камер для фиксации нарушений самоизоляции – это плановое обновление программного обеспечения, их доведут до уровня стационарных, это не связано с ухудшением ситуации по коронавирусу, заявили в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения.

«Это плановое обновление программного обеспечения, без привязки к дате, это не связано с COVID-19. Большинство стационарных комплексов, которые используются в Москве, способны распознать около 55 видов нарушений. Передвижные – значительно меньше. Модернизация последних позволит сделать функционал передвижных и стационарных камер идентичным. Стационарные комплексы и передвижные должны работать в синхронном режиме, поэтому идет плановая доработка программного обеспечения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время в парке ЦОДД имеется 59 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

Напомним, в среду сообщалось, что власти Москвы решили применить систему фиксакций нарушений ПДД для выявления водителей, нарушающих режим самоизоляции. Для этого планируется задействовать передвижные камеры столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).