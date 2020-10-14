Нарушителей самоизоляции в Москве собрались фиксировать с помощью дорожных камер

Власти Москвы решили применить систему фиксакций нарушений ПДД для выявления водителей, нарушающих режим самоизоляции. Для этого планируется задействовать передвижные камеры столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

ЦОДД объявил тендер на госзакупках для модернизации комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Модернизировать планируется 59 микроавтобусов с камерами на крышах, передает «Коммерсант».

На данный момент комплексы способны фиксировать только 14 составов правонарушений, после модернизации перечень будет расширен до 64. В список войдет ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В ЦОДД уточнили, что большая часть стационарных комплексов сейчас уже способна распознавать 55 видов нарушений, но мобильные комплексы фиксируют меньше. Там объяснили, что включение в функционал комплексов фиксацию нарушений по самоизоляции решили включить, поскольку «стационарные комплексы и передвижные должны работать в синхронном режиме, поэтому идет плановая доработка программного обеспечения».

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. При этом масочный режим сохранился. В октябре власти Москвы сообщили, что пока в столице не планируется вводить пропускной режим.