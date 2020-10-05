В Москве решили не вводить пропускной режим

Власти Москвы пока не планируют вводить в Москве пропускной режим, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет» – передает ТАСС его слова.

При этом он добавил, что «надо рассматривать все возможные сценарии».

«Мы будем опираться при принятии решений на количество заболевших и наличие свободного коечного фонда. Мы не можем допустить ситуации, когда люди не смогут получить медицинскую помощь», – отметил Ефимов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отменить масочный режим в России можно будет, когда эпидемиологическая ситуация по новому коронавирусу станет «совершенно стабильной».

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. При этом масочный режим сохранился.

10 июня Попова сообщила, что масочный режим и дезинфекцию всех поверхностей помещений в России придется соблюдать и дальше, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер.

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