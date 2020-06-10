Роспотребнадзор продлил масочный режим

Масочный режим и дезинфекцию всех поверхностей помещений в России придется соблюдать и дальше, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«И в наших методических рекомендациях, и сегодняшняя ситуация по продолжающейся регистрации инфицированных в Российской Федерации и во всем мире говорит о том, что масочный режим, режим гигиенической обработки рук, режим дезинфекции всех поверхностей помещений должен оставаться», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ограничения в России снимаются, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются, «и они должны выполняться».

Ранее Попова заявила, что, согласно данным зарубежных источников, дети все больше вовлекаются в эпидпроцесс, связанный с коронавирусом.

Напомним, общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в России достигло 252 тыс. 783, что составляет больше половины от общего количества заразившихся в стране.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему Москва продолжает снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД