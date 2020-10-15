В московском центре занятости рассказали, как COVID-19 изменил рынок труда

До пандемии коронавируса столичный рынок труда считался самым стабильным в России, однако теперь вопрос безработицы оказался на втором месте по актуальности. В центре «Моя карьера» рассказали, как изменился портрет соискателя в 2020 году.

Годом ранее за услугами в центр занятости в большей степени обращались женщины с детьми – они составили 26% общего числа клиентов. Примерно в равном количестве за помощью в трудоустройстве приходили молодые специалисты до 30 лет и соискатели предпенсионного возраста. При этом доля мужчин и женщин среднего возраста, по данным «Моей карьеры», составила по 8,5% всех обратившихся. В оставшиеся 16% входили малообеспеченные граждане и люди с инвалидностью, рассказали газете «Вечерняя Москва» в пресс-службе учреждения.

В 2020 году среди соискателей ощутимо возросло число москвичей до 30 лет – 29% обратившихся. На втором месте оказались женщины с маленькими детьми – их чуть больше 20%. Соискатели среднего возраста, в основном мужчины, также стали активнее обращаться за помощью в центр. При этом количество пожилых людей, напротив, сократилось.

Спрос на вакансии в этом году также изменился. Сейчас самые востребованные позиции по запросу клиентов – администратор, комплектовщик, делопроизводитель, продавец-консультант, бухгалтер, менеджер в коммерческой деятельности и туристическом агентстве, оператор абонентского отдела, специалист по маркетингу и эксперт в области права.

«При этом на фоне пандемии фокус соискателей немного сместился. На лидирующих позициях – профессии курьера и менеджера онлайн-продаж», – добавили в «Моей карьере».