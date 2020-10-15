Врач рассказала, как правильно измерять температуру

Врач-терапевт, автор книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» Ольга Кашубина рассказала, каким градусником мерить температуру, чтобы результат был точнее.

По словам Кашубиной, для измерения точной температуры лучше всего подойдет электронный градусник или безртутный стеклянный градусник. Инфракрасные термометры, градусники в виде полосочек, которые можно ребенку наклеить на лоб, одноразовые пластиковые термометры с точками или в виде сосок для маленьких детей – все это очень неточно, пояснила врач-терапевт в интервью радио Sputnik.

«Я бы рекомендовала сразу исключить вариант покупки ртутного градусника. Никакая точность не оправдывает его опасности. Есть безртутные градусники. Они практически такие же точные, выглядят точно так же, тоже стеклянные. Их недостаток в том, что они, как и ртутные, очень медленно измеряют температуру, нужно подождать некоторое время, минут пять, никогда непонятно, измерил он уже температуру или нет», – объяснила Кашубина.

Из всех современных вариантов лучшим считается электронный градусник, который измеряет температуру под мышкой. Тот самый, который пищит, уточнила врач-терапевт.

«Не все пользователи знают, что после звукового сигнала не надо его сразу доставать, нужно подождать одну-две минуты. Об этом написано в большинстве инструкций, но почему-то так срабатывают рефлексы, что раз пропищал, пора сразу смотреть. Лучше подождать пару минут после звукового сигнала и убедиться, что это точная температура», – заявила Кашубина.

В общественных местах, как правило, используют инфракрасные градусники – у них всегда есть погрешность, отметила врач-терапевт. «Когда нужно работать с большим количеством людей и есть буквально 10 секунд, чтобы измерить температуру, другого варианта нет. У всех инфракрасных градусников есть погрешность, но считается, что это позволит исключить случаи, когда температура уже откровенно высокая. Например, температуру в 40 градусов такой градусник не пропустит. Для домашнего измерения лучше использовать градусник, который показывает результат после долгого контакта», – считает Кашубина.

Врач добавила, что в России традиционно принято измерять температуру под мышкой – это не очень точное место, потому что человек двигает рукой, непонятно, на какую глубину засовывает градусник, температура может оказаться ниже, чем есть на самом деле. Если есть возможность, надо себя переучивать измерять температуру во рту, но надо делать поправку, что температура там всегда выше.