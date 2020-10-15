Армения обвинила Азербайджан в возобновлении артобстрелов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана возобновили с утра артиллерийские обстрелы на линии соприкосновения в Карабахе, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась относительно стабильная напряженность. С утра противник возобновил активный артиллерийский обстрел на северном и юго-восточном направлениях», – передает РИА «Новости» слова Степанян.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию прекратить обеспечивать Азербайджан подкреплением. Ранее американские СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией сирийских боевиков присоединились к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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