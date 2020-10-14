В Кремле не подтвердили договоренности с США по ядерным арсеналам

В Кремле пока не могут говорить о достижении каких-либо «железобетонных договоренностей» с Вашингтоном по ядерным арсеналам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, на этот счет ведутся контакты на экспертном уровне и на высоком уровне», – ответил Песков на вопрос о том, обсуждался ли вопрос лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

Вместе с тем, как уточнил Песков, «о достижении каких-то четких договоренностей» пока речи не идет. «Позиция российской стороны хорошо известна, она последовательна. И пока мы не стали бы говорить о том, что какие-то железобетонные договоренности достигнуты на этот счет», – отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3, если Россия согласится на заморозку ядерных арсеналов. При этом США полагают, что «есть соглашение в принципе на самом высоком уровне наших правительств» – «джентльменское соглашение». Он выразил надежду, что «в ближайшие дни» США получат от России сигнал о согласии на предложенную сделку.

Однако Россия опровергла заявление США о договоренностях по СНВ-3. Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что в США заявляют о неких договоренностях с Москвой по СНВ-3 из-за приближения выборов. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что США требуют от России приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия и вооружения, основанного на новых физических принципах. Кроме того, США хотят установить контроль за производством и размещением ракет средней дальности на уровне заводов.