Алиев заявил об уничтожении двух систем С-300 и более 200 танков Армении

Во время боев в Нагорном Карабахе азербайджанские вооруженные силы уничтожили свыше 200 танков и две системы С-300 ВС Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Успешные военные операции Азербайджана по освобождению от оккупации успешно продолжаются. ВС Армении хотят расширить географию боестолкновений, привлечь ОДКБ в конфликт. Поэтому обстреливают населенные пункты с территории Армении, подстрекая нас на ответные меры. Но мы не предпринимаем мер против мирного населения», – заявил Алиев, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал Haber Turk.

По его словам, «ВС Армении получила тяжелый урон». «Уничтожено свыше 200 танков, две системы С-300, 33 танка были взяты в качестве трофея», – заявил Алиев.

Кроме того, президент Азербайджана заявил, что в случае атаки на нефтепроводы Азербайджана Ереван получит «тяжелый ответ».

Также Алиев выразил мнение, что распределение сил в регионе изменится после завершения войны в Карабахе.

Ранее в среду минобороны Армении заявило об атаке азербайджанских войск на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.