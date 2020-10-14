В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

«В 2019 году две профессиональные образовательные организации Ростовской области стали победителями конкурсного отбора и получили гранты на создание в 2020 году десяти оборудованных мастерских. Это Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж и Новошахтинский технологический техникум», – передает ТАСС слова Фатеева.

Он уточнил, что в ростовском колледже будет создано пять мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и логистика», в которых студенты будут получать компетенции, связанные с кузовным ремонтом, окраской автомобиля, ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, обслуживанием грузовой техники, экспедированием грузов. В техникуме в городе Новошахтинске создают пять мастерских по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг». Здесь осваивать профессиональное мастерство будут студенты, получающие образование по направлениям «Визаж и стилистика», «Парикмахерское искусство», «Технология моды», «Цифровой модельер», «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Как отметил собеседник, с 2018 года Ростовская область принимает участие в конкурсе Министерства просвещения на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Программа направлена на модернизацию материально-технической базы учреждений профессионального образования. За этот период в учреждениях создано 20 современных мастерских.

2 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с директорами, преподавателями, студентами и экспертами в колледже связи и информатики в Ростове-на-Дону обратил внимание на обновление материально-технической базы колледжей, техникумов. В планах правительства в ближайшие три года оснастить по международным стандартам современным производственным и лабораторным оборудованием не менее 5 тыс. мастерских. По словам главы кабмина, на реализацию федерального проекта "Молодые профессионалы" на этот период предусмотрено около 22 млрд рублей.