Лавров объяснил политику России отсылкой к стихотворению «Дед Мазай и зайцы»

Россия выбирает антиутопический сценарий, который отражен в стихотворении Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Посмотрев еще раз на название (доклада) – «Утопия многообразного мира» – вспомнилась недавняя шутка в интернете о том, что «Муму» (рассказ И. Тургенева – прим. ВЗГЛЯД) – это «утопический» сценарий, а вот «Дед Мазай и зайцы» (стихотворение Н. Некрасова – прим. ВЗГЛЯД) – он «антиутопический». Мы точно хотим выбрать «антиутопическую» перспективу, которая нам гораздо ближе», – сказал Лавров на презентации доклада дискуссионного клуба «Валдай» – «Утопия многообразного мира: как продолжается история», передает РИА «Новости».

«Но правда, к сожалению, у человечества нет «дедов Мазаев», и, как говорится в еще одной пословице, – «Дело спасения утопающих – дело самих утопающих». Мы готовы со всеми другими «утопающими» тесно сотрудничать и искать какие-то взаимоприемлемые развязки», – подчеркнул российский министр.

Презентация доклада прошла во вторник. В мероприятии приняли Лавров, а также лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб.

По мнению авторов доклада, пандемия коронавируса не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно. По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества, подчеркивают эксперты.

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