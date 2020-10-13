В Финляндии появится наказание за рассылку эротических фото

В Финляндии предложили сажать в тюрьму на полгода мужчин, рассылающих так называемые дикпики – фотографии половых членов, сообщают СМИ.

Финские власти предложили проект закона, по которому срок наказания за рассылку таких нежелательных снимков составит до шести месяцев тюрьмы, сообщает Daily Mail.

По действующим нормам, в Финляндии преступлением считается сексуальное домогательство, связанное только с физическим прикосновением. При этом некоторых отправителей уже привлекали за такие рассылки, но по законам о диффамации.

Закон предлагается внести на рассмотрение финского парламента в 2021 году, сообщил представитель минюста страны Сами Кириакос. «Исследования <...> показывают, что сексуальные домогательства являются довольно распространенным явлением и что жертвами такого поведения чаще всего становятся женщины, поэтому очень важно подумать о том, как с этим следует бороться при помощи закона», – сказал Кириакос.

В августе во Франции специальная комиссия выявила «беспрецедентное» число случаев сексуального насилия наставников над юными фигуристками. После обвинений ряда известных спортсменок против бывших наставников, а также после публикации книги Сары Абитболь, в которой она рассказывает об изнасилованиях со стороны своего тренера, министр спорта Франции Роксана Марасиняню потребовала в феврале открыть специальную комиссию по расследованию подобных случаев.