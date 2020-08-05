Во Франции разгорелся секс-скандал в фигурном катании

Во Франции специальная комиссия выявила «беспрецедентное» число случаев сексуального насилия наставников над юными фигуристками, сообщило Le Monde.

Заявления множества французских фигуристок в начале года только «приподняли завесу» коллективного замалчивания сексуальных домогательств, якобы происходивших в этом виде спорта в течение десятилетий, передает RT содержание публикации.

Так, после обвинений Элен Годар, Анн Брюното и Беатрис Дюмюр против бывших наставников, а также после публикации книги Сары Абитболь, в которой она рассказывает об изнасилованиях со стороны своего тренера, министр спорта Франции Роксана Марасиняню потребовала в феврале открыть специальную комиссию по расследованию подобных случаев, говорится в статье.

Как отмечает издание, представленный 28 июля доклад произвел тяжелое впечатление: более 20 тренеров обвиняют в нарушениях, в том числе 12 – якобы в домогательствах и сексуальном насилии.

Из них трое в прошлом уже получали тюремные сроки, семеро применяли физическое насилие и оскорбления, а двое не дожили до начала процесса, уточняет издание.

Le Monde также пишет, что прокуратура уже отреагировала на новые данные: в феврале одного из фигурантов заключили под стражу, а в апреле пятерым запретили осуществлять профессиональную деятельность.

После публикации доклада министерство спорта Франции подчеркнуло, что количество случаев насилия во французском фигурном катании является «беспрецедентным на международном уровне».

Ведомство считает, что такие цифры открывают глаза на методы и поведение, которые воспроизводятся новыми поколениями наставников в основных дисциплинах Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG), уточняет издание. В статье говорится, что именно этой организации ставят в вину замалчивание высказанных подозрений в адрес тренеров и отсутствие дисциплинарных мер или простого расследования по случаям насилия, о которых сообщали его жертвы.

По информации Le Monde, под шквалом критики Дидье Гайаге, который был главой федерации с 1998 года и подал в отставку, его обвиняют главным образом в бездействии в отношении бывшего тренера Жиля Бейера.

После отстранения в 2001 году от работы с молодежью по подозрению в предосудительных действиях он до 2018 года оставался членом исполнительного бюро FFSG, пишет издание. Французская газета напоминает, что Сара Абитболь обвинила Жиля Бейера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах с 1990 по 1992 год, когда ей было 15-17 лет.

Ранее скандал на тему домогательств и изнасилований разгорелся в российских СМИ. В результате шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился, а журналист Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.