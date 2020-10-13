Кадыров рассказал об уничтоженных в Грозном боевиках

Ликвидированные в Грозном боевики являются уроженцами Чечни, которые «прятались в Сирии и других странах» и вернулись в Россию для совершения терактов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В оперативной базе они (террористы) числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», – написал Кадыров в Telegram.

Кадыров также написал, что «любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен».

Напомним, во вторник утром в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики.