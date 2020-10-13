Один из лидеров белорусской оппозиции покинул страну

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Сергей Дылевский уехал из Белоруссии в Польшу из соображений безопасности, сообщила пресс-служба совета.

«Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Дылевский был последним членом президиума, который находился в Белоруссии и оставался на свободе, его соратники либо уехали из страны, либо находятся под стражей.

Ранее стало известно, что нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии. Пресс-служба КС сообщила, что Алексиевич покинула Белоруссию и отправилась в Германию на лечение, писательница давно планировала отъезд.

Напомним, координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек.

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