У погибшего в ДТП на Кутузовском водителя BMW оказалось 143 штрафа

Водитель BMW, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, за два года собрал 143 штрафа.

Из базы данных ГИБДД следует, что погибший ездил на BMW 530Xi 2005 года сборки (258 лошадиных сил, полный привод, 6,8 секунд до 100 км/ч без доработок). Машиной он владел два года и три месяца.

За время владения BMW он сумел получить 143 штрафа на общую сумму 98 тыс. рублей. Из них пять штрафов на 1 тыс. 250 рублей, на 14.00 мск понедельника, остаются неоплаченными.

Кроме того, на машине стоит запрет на регистрационные действия. В то же время в базе нет данных о том, что машина до этого попадала в ДТП.

Большинство штрафов водитель получил за превышение скорости и несоблюдение требований, нарушение разметки и «нарушение требований, предписанных дорожными знаками».

Судя по опубликованному в социальных сетях видео, предположительно, с видеорегистратора одного из очевидцев аварии, водитель BMW резко перестроился на разделительную полосу и не смог увернуться от ехавшей навстречу «скорой».

В воскресенье на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которую на высокой скорости протаранил выехавший на встречную полосу автомобиль BMW. Водитель BMW погиб на месте, еще трое пострадали. Всего в аварии участвовали пять машин, в том числе одна «скорая».