Депутат Лысаков заявил о решении участвовать в выборах в Госдуму не от ЕР

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил о планах участвовать в выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции.

«Я смотрю сейчас. Буду вести переговоры. Судя по всему, для «Единой России» я теперь человек лишний, неподходящая кандидатура, скажем так... То, что я попробую в восьмой созыв пройти – да, я не отказываюсь. Если до этого я думал уйти на покой, до начала этих событий, то сейчас я думаю, надо все-таки пройти от той партии, которая согласится мне предоставить возможность не собирать подписи», – сказал Лысаков РИА «Новости».

Он связывает решение фракции ЕР рассмотреть его статус в комитете Госдумы с публикациями в своем Telegram-канале. Лысаков также отметил, что должность зампреда комитета депутату «не дает ничего, кроме чуть большего кабинета».

Лысаков прошел в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Парламентарий состоит во фракции «Единая Россия», но членом партии не является. В понедельник глава фракции Сергей Неверов сообщил, что президиум фракции ЕР рассмотрит вопрос о лишении Лысакова полномочий первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству в связи с «неуместными и некорректными высказываниями».