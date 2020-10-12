В Госдуме предложили давать пособие родителям школьников на удаленке

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили давать «больничный» родителям школьников до 14 лет, переведенных на дистанционное обучение или внеплановые каникулы из-за пандемии коронавируса, сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Соответствующий законопроект разработан и направлен в правительство. Инициатива предполагает внесение соответствующей поправки в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и предоставлять застрахованным людям в таких случаях пособие по временной нетрудоспособности, сообщил Нилов в Telegram-канале.

Выплачиваться пособие должно одному родителю или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул или обучения ребенка на удаленке.

Авторы законопроекта пояснили, что многие родители вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и наблюдения за ними в период каникул, однако им не всегда удается договориться с работодателем о дополнительном отпуске.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.

Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме. Также в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.

Кроме того, Собянин сообщил, что московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах.

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