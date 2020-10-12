Фейерверки во Франции решили приравнять к оружию Ученые выяснили срок сохранения коронавируса на коже Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане 12 октября 2020, 08:34

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших в воскресенье выборах главы республики, набрав 90,92% голосов, заявил председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода. «Эмомали Рахмон набирает 90,92%. Итоговая явка составила 85,39%», – сказал он, передает РИА «Новости». За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия). Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях