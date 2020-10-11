В Таджикистане начались президентские выборы

В день проведения президентских выборов в Таджикистане в 06.00 (04.00 мск) открылись 3375 избирательных участков. Голосование продлится до 20.00 (18.00 мск).

На пост главы республики претендуют пять кандидатов – действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов, передает ТАСС.

По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, в списки избирателей включены более 4,9 млн человек. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей. Победителем становится кандидат, набравший свыше 50% голосов. Предварительные итоги будут объявлены 12 октября, а окончательные – не позднее чем через 10 дней после волеизъявления.

Для голосования за рубежом в 29 странах откроются 39 избирательных участков, которые будут работать с 06.00 до 20.00 по местному времени. На территории России проголосовать можно на пяти участках – в здании посольства республики в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске. В дипломатической миссии ожидают, что в выборах главы республики примут участие порядка 15 тыс. проживающих в России граждан Таджикистана, из них около 4 тыс. – в Москве.

Власти республики серьезно подошли к вопросу организации волеизъявления в период пандемии коронавируса. На всех участках заготовлен запас дезинфицирующих средств, а также перчаток и медицинских масок. Всем входящим будут измерять температуру. Санитарная обработка поверхностей будет проводиться каждые два-три часа, а сами помещения будут регулярно проветриваться.

Дату проведения президентских выборов парламент Таджикистана назначил 6 августа.