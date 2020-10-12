Рошаль раскритиковал поведение россиян во время пандемии

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что его удивляет безответственное поведение россиян во время пандемии коронавируса.

В частности, недоумение у специалиста вызывают люди, которые появляются в людных местах без масок. По его словам, народ «любит жить на авось» – «случится с кем-то, но не со мной», передает «Комсомольская правда».

«Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все – без масок. Маски – это же так просто! Это так не дорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже», – отметил он.

Также Рошаль подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

«Наверное, это особенность нашего народа российского – «свобода мысли». Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем! <...> При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих», – заключил доктор.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, когда в России можно ожидать выхода на плато по заболеваемости COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 13 тыс. 634 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД