В Роспотребнадзоре назвали возможный срок выхода на плато по COVID-19

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, когда в России можно ожидать выхода на плато по заболеваемости COVID-19.

Она не исключила, что «это произойдет в течение следующих 10–20 дней». Как пояснила Пшеничная «многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября». По ее словам, жители России стали более дисциплинированы в профилактике коронавируса, часть сотрудников перевели на дистанционный режим работы, для школьников ввели дополнительные каникулы. Пшеничная отметила, что результаты будут заметны не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период, нужно как минимум 1,5 инкубационных периода, чтобы выйти на плато, передает ТАСС.

Число случаев COVID-19, выявляемых в России за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, заявила она, добавив, что «какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно». По ее словам, в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание. Пшеничная также отметила, что и «расширение объемов тестирования вносит свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев», но «рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев».

Напомним, доктор медицинских наук Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказывал газете ВЗГЛЯД о самых распространенных мифах о коронавирусе и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени.

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