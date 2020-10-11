Парламент НКР призвал создать антитеррористический центр

Национальное собрание (парламент) непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало Армению, Россию и Иран создать совместный антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов.

«Национальное собрание призывает власти Армении, России и Ирана осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха. Создать совместный антитеррористический координационный центр для выявления и разработки совместных планов по нейтрализации проникших в этот регион международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз», – говорится в заявлении законодательного органа, опубликованного на Facebook.

Кроме того, в заявлении отмечается важность регионального мира, безопасности, выгодного сотрудничества и борьбы между государствами региона с международным терроризмом.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.