Летчик Ярошенко переведен из изолятора в тюремный блок

Российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме Данбери, перевели из изолятора, где он находился на карантине, в тюремный блок.

По словам супруги летчика Виктории Ярошенко, мужа перевели в новый тюремный блок, передает ТАСС.

«Константина перевели в блок, только не в тот, в котором он провел последние несколько лет, а в новый», – заявила она.

Она отметила, что администрация тюрьмы до сих пор не объяснила, зачем Ярошенко изначально помещали в изолятор на карантин.

Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что в США решили не переводить Ярошенко из тюрьмы Данбери в другую тюрьму. До этого сообщалось, что Ярошенко захотели перевести в частную тюрьму.

Напомним, власти США отказали в передаче России Ярошенко, который был осужден в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в якобы подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.