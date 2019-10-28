США отказались выдать России Ярошенко

Власти США отказали в передаче России летчика Константина Ярошенко, сообщила супруга летчика Виктория Ярошенко.

«Отказ получили 24-го вечером. При том, что само решение датировано 7-м числом… Теперь два года опять ждать (до возможности вновь просить о переводе в страну гражданства)», – сказала она, передает РИА «Новости».

По словам супруги Ярошенко, ее муж «не ожидал, что будет отказ, потому что инициатива была минюста по поводу запроса». «Мы думали, что так надо. Константин ужасно расстроен, как никогда. Тем более они в этот раз дождались момента депортации Бутиной, и нам дали этот ответ. Это в два раза больнее было», – добавила она.

26 октября, россиянка Мария Бутина вернулась в Россию после 18-месяченого заключения в американской тюрьме. Спецдокладчик ООН назвала содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным. Сама россиянка рассказала о 52 часах допроса в ФБР, а также о том, что ей помогло выжить в одиночной камере.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.

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