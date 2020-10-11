В ВС Киргизии заявили о стабилизации ситуации в Бишкеке

В комендатуре Бишкека сообщили о стабилизации ситуации в столице Киргизии после массовых беспорядков и столкновений между сторонниками различных политических сил.

«В первый день действия комендантского часа никаких серьезных правонарушений на территории столицы [Киргизии] зарегистрировано не было», – сообщил представитель комендатуры, добавив, что «в настоящее время обстановка в городе стабильная, она контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВС [республики]», передает ТАСС.

В комендатуре Бишкека также сообщили, что охранять общественный порядок помогают несколько тысяч представителей народных дружин.

Накануне спецназ задержал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в своем особняке в 15 км от Бишкека. Задержание Атамбаева провели в рамках уголовного дела по организации массовых беспорядков в Бишкеке. В столице Киргизии также был задержан экс-глава администрации президента республики Ниязов, занимавший эту должность при Атамбаеве. Был взят под стражу бывший заместитель министра внутренних дел страны Курсан Асанов, который во время массовых беспорядков объявил себя исполняющим обязанности главы МВД и комендантом Бишкека. Позже Генеральная прокуратура Киргизии призвала ранее арестованных или осужденных политиков, освобожденных из мест лишения свободы в ходе массовых беспорядков, добровольно вернуться за решетку.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

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