Сбежавших из тюрем политиков Киргизии призвали вернуться за решетку

Генеральная прокуратура Киргизии призвала ранее арестованных или осужденных политиков, освобожденных из мест лишения свободы в ходе массовых беспорядков, добровольно вернуться за решетку, сообщило КНИА «Кабар».

«Генеральная прокуратура [Киргизии] требует от всех лиц, незаконно покинувших в ночь с 5 на 6 октября 2020 года места содержания под стражей и отбывания наказаний, явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. В случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры, предусмотренные законом», – приводит сообщение Генпрокуратуры Киргизии ТАСС.

Ведомство отмечает, что судебные и следственные органы республики рассматривают и расследуют уголовные дела по обвинению ряда видных политиков, таких как бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, бывший премьер-министр Сапар Исаков, бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов, бывший глава администрации президента Киргизии Фарид Ниязов. В отношении некоторых из киргизских политиков были вынесены приговоры в виде лишения свободы. Однако некоторые из них, воспользовавшись сложившейся ситуацией, в ночь с 5 на 6 октября незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказаний. При их освобождении высказывались угрозы убийством и физической расправой в адрес судей, работников администрации органов содержания, отмечает Генпрокуратура.

Ведомство предупредило политиков, освобожденных из мест заключения в ходе беспорядков, об уголовной ответственности за побег и угрозы в адрес сотрудников органов правосудия и уголовно-исправительной системы.

Ранее в субботу спецназ задержал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в своем особняке в 15 км от Бишкека. Задержание Атамбаева провели в рамках уголовного дела по организации массовых беспорядков в Бишкеке. В столице Киргизии также был задержан экс-глава администрации президента республики Ниязов, занимавший эту должность при Атамбаеве. Был взят под стражу бывший заместитель министра внутренних дел страны Курсан Асанов, который во время массовых беспорядков объявил себя исполняющим обязанности главы МВД и комендантом Бишкека.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

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