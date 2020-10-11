Пентагон отреагировал на сообщения о межконтинентальной ракете КНДР

В министерстве обороны Соединенных Штатов прокомментировали сообщения о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР, продемонстрированной на военном параде в Пхеньяне.

В Пентагоне отметили, что «в курсе сообщений касательно парада» в Пхеньяне. В ведомстве заверили, что анализируют сведения о, возможно, новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР . «Мы продолжаем наш анализ и находимся в контакте с союзниками в регионе», – приводит текст сообщения ТАСС.

В свою очередь в Госдепартаменте проинформировали, что американская сторона «по-прежнему руководствуется видением, зафиксированным президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, и призывает КНДР к продолжительным и предметным переговорам для достижения полной денуклеаризации».

В субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что на прошедшем в Пхеньяне военном параде в связи с 75-летием Трудовой партии Кореи (ТПК) КНДР продемонстрировала стратегическое ядерное вооружение.

Перед трибуной, на которой находились Ким Чен Ын и представители правительства и военного командования КНДР, проехали по меньшей мере четыре 11-осных транспортера-установщика с одной новой МБР на каждом. Военные эксперты в Сеуле указывают, что дизайн этих ракет напоминает «Хвасон-15» с расчетной дальностью 12874 км, которая может достичь любой точки в материковой части США. Увеличенные размеры новой ракеты могут говорить о том, что она способна нести больший полезный вес. Также на параде была продемонстрирована новая ракета «Пуккыксон-4А», которая, по мнению южнокорейских специалистов, может запускаться с подводных лодок.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, выступая перед участниками военного парада заявил, что народная республика располагает средствами сдерживания, позволяющими противостоять любым угрозам. Он также пообещал, что правительство продолжит укреплять силы военного сдерживания. В то же время Ким Чен Ын подчеркнул, что военная мощь КНДР служит исключительно целям самообороны.

Напомним, 1 января Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания».

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