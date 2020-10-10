Ким Чен Ын объяснил наращивание военной мощи КНДР

Северная Корея занимается наращиванием военной мощи для своей защиты, она не намерена использовать ее первой, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«КНДР наращивает силы сдерживания войны не для того, чтобы направить их против кого-то... Мы лишь пытаемся защитить себя, и не будем использовать силу первыми», – цитирует северокорейского лидера РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что в случае атаки на КНДР врагов ждет «возмездие». Ким Чен Ын отметил, что «время на стороне» КНДР, и призвал жителей страны идти к выполнению целей на пути строительства социализма.

Постпред КНДР при ООН Ким Сон на дебатах 75-й сессии Генассамблеи заявлял, что Северной Корее нужны «факторы сдерживания для самообороны». Он говорил, что КНДР последовательно стремится к «построению мира без войн». Его страна, как заявил Ким Сон, «в течение последних десятилетий делала все», чтобы «гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе».