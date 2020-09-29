КНДР указала на необходимость «факторов сдерживания» для обороны

Северной Корее нужны «факторы сдерживания для самообороны», заявил постпред страны при ООН Ким Сон на дебатах 75-й сессии Генассамблеи.

Он заверил, что Северная Корея последовательно стремится к «построению мира без войн». Его страна, как заявил Ким Сон, «в течение последних десятилетий делала все», чтобы «гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе».

Однако «ядерная угроза в отношении КНДР сохраняется», сказал он. Ким Сон подчеркнул, что «враждебные действия имеют место прямо на глазах», передает ТАСС.

По его словам, в мире «царит высокомерие». КНДР считает, что невозможно «гарантировать подлинный мир», не опираясь на собственные «силы для предотвращения войны», требуются «надежные и эффективные факторы сдерживания для самообороны».

Ким Сон заявил, что «прошло то время, когда одна страна навязывала свою волю всему миру». Он призвал мир выступать «против высокомерия и произвола».

Напомним, член редколлегии газеты Washington Post Боб Вудворд в своей книге, посвященной деятельности президента Дональда Трампа, заявил, что США в 2017 году были готовы нанести ядерные удары по КНДР.

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