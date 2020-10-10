Потушены произошедшие от взрывов на складе боеприпасов пожары в Рязанской области

Пожары, произошедшие в результате взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области, ликвидированы, часть группировки МЧС возвращается в места постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Ликвидированы пожары на территории населенных пунктов Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября. На данный момент основные работы завершены», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в МЧС добавили, что подразделения МЧС России, прибывшие для усиления группировки из Тульской и Московской областей, Москвы, в ближайшее время возвратятся в места постоянной дислокации. На месте останется группировка Рязанской области, которая продолжит работы по окарауливанию, тушению очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области 7 октября. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. В тушении было задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.





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