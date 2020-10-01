Проценко объяснил рост числа случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Москве растет из-за объятий и рукопожатий, заявил главный врач больницы №40 Денис Проценко. При этом он отметил, что компетенция врачей с начала вспышки COVID-19 сильно повысилась.

«Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», – рассказал Проценко в интервью РИА «Новости».

Медик пояснил, что в школы вернулись дети, началась работа не на удаленке, из-за этого сократилась социальная дистанция. «Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», – сказал Проценко.

Говоря о ситуации в столице, главврач отметил, что увеличилось число госпитализаций.

«На графике госпитализаций у нас в больнице это выглядит именно как рост числа госпитализированных. Очень надеемся, что вакцинация – это один из инструментов, который нам позволит справиться. Вакцинация и иммунизация. Иммунизация может быть как вследствие вакцинации, так и вследствие болезни», – сказал Проценко.

При этом он отметил, что компетенция врачей с начала пандемии сильно повысилась.

«Мы начали прогнозировать, и просчитали сейчас факторы риска тяжелого течения. Конечно, в этом плане сейчас у нас понимания больше, кого надо госпитализировать, кого не надо госпитализировать и можно лечить амбулаторно», – сказал врач.

Он также отметил, что большая часть пациентов на ИВЛ в больнице в Коммунарке старшего возраста.

«Понимаете, средний возраст (…) это же не популяционное исследование, чтобы говорить о среднем возрасте. Но преобладает число пациентов старшей возрастной группы. Мы не ведем мониторинг средним возрастом, мы скорее пациентов разбиваем на группу молодых пациентов, группу пациентов старше 60 лет и так далее. Поэтому сейчас из 37 человек у нас 28 – это лица старше 60 лет», - сказал Проценко.

«В нашем стационаре сейчас в отделении реанимации 89 пациентов, 37 из них – на инвазивно-искусственной вентиляции легких, остальные – либо на кислороде высокопоточном, либо на неинвазивной масочной вентиляции. У нас за сутки поступило 126 человек, это достаточно много», – рассказал главврач.

Проценко уточнил, что подавляющее число поступающих в больницу пациентов – с изменениями на КТ, которые можно трактовать как вирусные пневмонии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что в городе нет второй волны эпидемии коронавируса.

В России за сутки выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса, в Москве – 2424 человека. Всего в стране выявлен 1 185 231 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 964 242 человек.

Напомним, домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и беременных женщин будет действовать в Москве до 28 октября.