Азербайджан опроверг сообщения о сбитых самолетах и вертолетах

Баку заявил, что заявления Армении о сбитых в четверг азербайджанских трех самолетах и двух вертолетах не соответствуют действительности.

«Сообщения армянской стороны о том, что сегодня якобы сбиты три самолета, два вертолета ВВС Азербайджана и шесть беспилотных летательных аппаратов, являются дезинформацией. Сообщаем, что сегодня авиационные средства ВВС Азербайджана в воздух вообще не поднимались», – цитирует ТАСС сообщение минобороны Азербайджана.

Ранее армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что сбила два день самолета ВВС Азербайджана.

В четверг официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в результате действий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики были сбиты три вертолета ВВС Азербайджана.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

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