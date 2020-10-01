Армения заявила о втором сбитом за день армией Карабаха азербайджанском самолете

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила второй за день самолет ВВС Азербайджана, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Сбит еще один самолет противника», – написала Степанян в Facebook.

За несколько минут до этого она сообщила об уничтожении самолета и вертолета.

«Подразделения ПВО Армении обороны Карабаха 1 октября на южном и юго-восточном направлениях сбили самолет и еще один вертолет противника», – написала пресс-секретарь.

По ее словам, вертолет упал не территорию, контролируемую армией обороны Карабаха.

В четверг официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в результате действий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики были сбиты три вертолета ВВС Азербайджана.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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