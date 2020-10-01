Азербайджан заявил о ракетном обстреле с территории Армении

С территории Армении ведется ракетный обстрел в азербайджанском направлении, заявило минобороны Азербайджана.

«1 октября территория Азербайджана подверглась обстрелу из Горусского района Армении. Ракеты, выпущенные с территории Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули (территория, прилегающая к Нагорному Карабаху)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Азербайджан потребовал от Армении немедленного прекращения обстрела территории страны, «иначе будут приняты адекватные ответные меры».

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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