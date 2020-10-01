Армения заявила о сбитом армией Карабаха азербайджанском вертолете

В минобороны Армении заявили, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана, который упал на территории Ирана.

«Сегодня в южном направлении конфликта Арцаха (непризнанная НКР - прим. ВЗГЛЯД) и Азербайджана, в районе [высоты] Варазатумб (Леле Тепе), подразделения армии обороны Арцаха сбили боевой вертолет ВВС Азербайджана, который потерпел крушение на территории Ирана», – сообщила она в Facebook, ссылаясь на заявление армии Карабаха.

Информацию подтвердили и в пресс-службе Минобороны Карабаха, передает РИА «Новости».

«Первого октября подразделения Армии обороны (Карабаха) на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолет противника, который упал на территорию Ирана», – сообщает ведомство.

Отмечается, что в случившемся нет никакого умысла. В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные случаи неизбежны, поскольку боевые действия ведутся у границ Ирана.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

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