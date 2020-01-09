Президент Абхазии отказался бежать из страны

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной.

«Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти», – сказал Хаджимба «Интерфаксу».

Президент подчеркнул, что не собирается никуда скрываться.

Ранее появились кадры прорыва в здание администрации абхазского президента толпы митингующих.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.