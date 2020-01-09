Новый посол Великобритании прибыла в Россию

Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в Россию, в ближайшее время она вручит верительные грамоты, сообщили в дипмиссии.

Броннерт «прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России», передает РИА «Новости».

Отмечается, что посол имеет опыт работы в Москве в середине 2000-х годов, тогда она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли.

До нынешнего назначения она являлась также попечителем Британского Совета.

С апреля 2017 года до февраля 2019 года Дебора Броннерт занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании и курировала вопросы реализации международной программы Global Britain.

До этого была директором по экономическим и консульским вопросам. С 2011 по 2014 год работала послом в Зимбабве.

Напомним, прежний посол Великобритании Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января. Он признавался, что ему нравится Россия, а самым большим сюрпризом назвал факт готовности россиян к сотрудничеству по самым разным темам.

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