В Италии объяснили выход России на ведущую роль по урегулированию в Ливии

Отсутствие инициативы со стороны Вашингтона и единой Европы по Ливии позволило России и Турции стать главными игроками в урегулировании ситуации в этой стране, заявил министр по европейским делам Италии Винченцо Амендола.

Амендола заявил в интервью газете La Stampa, что «вакуум с дипломатической инициативой Европы и США оставил пространство для действий России», и в этом контексте «было бы беспочвенно думать, как некоторые европейские националисты, что каждое государство старого континента могло бы разыграть свою партию», передает РИА «Новости».

«Кто мечтал деконструировать ЕС ради повышения безопасности, уже в первые дни 2020 года получил четкое представление о том, насколько рискованно для своих национальных интересов», – добавил он.

По мнению министра, любое вмешательство в Ливии чревато тем, что конфликт в ней, как и другие на Ближнем Востоке за последние годы, превратится «в войну по доверенности, при которой воюющие стороны поддерживаются региональными государствами».

«Нехватка общей европейской повестки дня способствовала расколу, который привел к вооруженной конфронтации. Наш сигнал, принимая во внимание европейскую и турецко-российскую позицию в отношении прекращения огня, состоит в том, чтобы вернуться на единственный работающий путь: всеобъемлющий политический диалог для достижения стабилизации страны, что не может быть отделено от ее территориального единства», – сказал Амендола.

Ранее Россия и Турция согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию, призвав стороны конфликта прекратить огонь.