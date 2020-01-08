Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге

В МЧС по Московской области сообщили, что в ночь на 9 января в Москве и Подмосковье ожидаются смешанные осадки и гололедица.

«С 00.00 по Московской области и с 03.00 по городу Москве до 11.00 9 января ожидаются смешанные осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица», – сказано в сообщении пресс-службы МЧС, передает РИА «Новости».

При этом Гидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 09.00 пятницы, а также из-за налипания мокрого снега и гололеда – в Москве с 03.00 до 13.00 четверга, а в Подмосковье – с 00.00 до 10.00 четверга.

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