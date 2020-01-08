В среду синоптики пообещали москвичам пасмурную переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всей среды в Москве будет ноль градусов, возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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