В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады

Выступление российского экономиста и политика Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве отменили, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия – строительной компании Taryan Group.

«Мы хотим извиниться перед нашими гостями за то, что один из запланированных спикеров – бизнес-тренер Ирина Хакамада – не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления», – сказано в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что выступление Хакамады на бизнес-форуме DreamBIG Forum в Киеве было запланировано на 27 февраля.

Ранее группа «Звери» объявила об отмене своего выступления на музыкальном фестивале в Киеве.