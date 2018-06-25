Группа «Звери» отменила выступление в Киеве

Российская группа «Звери» объявила об отмене своего выступления на ежегодном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве в связи с «непрофессиональным подходом принимающей стороны».

«Внимание, Киев! К сожалению, группа «Звери» не приедет на фестиваль Atlas Weekend», – говорится в сообщении на странице музыкального коллектива в Instagram.

По словам музыкантов, «отменять концерт было тяжело, но необходимо». «Нам очень жаль. Надеемся на скорую встречу», – добавили участники группы.

При этом организаторы Atlas Weekend пока подтвердили отмену выступления группы «Звери».

Напомним, в мае группа «Звери» получила приз Каннского фестиваля.