Группа «Звери» получила приз Каннского фестиваля

Участники группы «Звери» Роман Билык и Герман Осипов награждены призом Каннского фестиваля за лучший саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова.

«Приз за лучший саундтрек к фильму получили Роман Билык и Герман Осипов за работу в фильме «Лето», – передает ТАСС сообщение организаторов фестиваля.

Роман Билык исполнил одну из главных ролей в фильме Серебренникова «Лето», в котором рассказывается о молодости Виктора Цоя и становлении рок-культуры в Ленинграде 1980-х годов. На экране он предстает в образе основателя и лидера ленинградской рок-группы «Зоопарк» Майка Науменко.

Ранее в Сети появился трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

Добавим также, украинский режиссер Сергей Лозница получил награду во второй по значимости программе 71-го Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».