Пушков оценил идею Трампа ударить по объектам в Иране

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу слов президента США Дональда Трампа о готовности ударить по 52 объектам в Иране.

«Заявив о готовности нанести удар по 52 иранским объектам, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана. Но в случае ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, США придется расширять военные действия. И Трамп получит свою большую войну», – отметил сенатор в своем Twitter.

Между тем командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави усомнился в том, что США хватит смелости нанести удар по 52 иранским объектам, о котором ранее заявил американский президент Дональд Трамп.

В Иране также заявили, что в Западной Азии начался «конец зловещего присутствия США».