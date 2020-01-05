Возглавляемая США коалиция подтвердила ракетный обстрел ее баз в Ираке

Базы в Ираке, на которых располагаются силы западной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство*», подверглись ракетным обстрелам, сообщила возглавляемая США коалиция.

Произошли «две атаки близ иракских баз» – практически одновременно «международная зона подверглась непрямому обстрелу» и «близ воздушной базы Балад взорвались ракеты».

Военные коалиции не пострадали. Отмечается, что первый обстрел «не попал на объекты коалиции и мог повредить иракским гражданским лицам», передает РИА «Новости».

Нападения на оперативный центр около Мосула коалиция опровергла.

Оборонительные меры на иракских базах усилены.

Напомним, иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в радиусе до 1 км от американских баз.